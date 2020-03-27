Аэропорт Внуково законсервировал зону международных вылетов, кроме части, обслуживающей вывозные рейсы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Выход в город на первом этаже терминала А международного аэропорта Внуково осуществляется только из зоны ожидания прилета пассажиров внутренних воздушных линий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что выход в город из зоны ожидания прилета пассажиров международных воздушных линий закрыт.

С 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из-за коронавирусной инфекции. Исключение составляют только рейсы, которые вывозят россиян из-за рубежа.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

По распоряжению правительства России все пребывающие в страну люди должны сдать тест на коронавирус. Анализы будут брать непосредственно в аэропортах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

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