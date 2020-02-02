Рейс Москва—Санкт-Петербург, на котором отказалась лететь телеведущая Ксения Собчак, отправился в пункт назначения позже из-за решения «одного из пассажиров» покинуть самолет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково 2 февраля.

В сообщении на сайте воздушной гавани утверждается, что причиной задержки вылета лайнера послужили действия не экипажа авиакомпании «Россия», а «известного блогера». Подготовка воздушного судна к полету осуществлялась в соответствии с графиком, однако после запуска двигателей и руления пассажир изъявил желание покинуть самолет.

«В своем telegram-канале она (пассажирка. — Ред.) сообщила, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы «закрыли» небо. Она написала, что попросила дать ей сойти с борта, поскольку она «в возмущении». Представители экипажа просили пассажиров оставаться пристегнутыми, но блогер заявила, что не собирается этого делать», — объяснили во Внуково.

Самолет пришлось вернуть на место стоянки, сотрудники транспортной полиции составили в отношении пассажира протокол, после чего блогер покинула борт. В воздушной гавани подчеркнули, что пассажиры «вынуждены были потерять время» «из-за поведения одного человека», и принесли извинения за инцидент.

Сама же Собчак заявила «Известиям», что покинула самолет потому, что вылет был задержан на полтора часа — это дольше, чем время полета из Москвы в Санкт-Петербург. Авиаперевозчик, в свою очередь, отметил, что решение телеведущей только увеличило время задержки.