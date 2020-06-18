Городские службы Владивостока устранили последствия разлива вещества, из-за которого участок дороги был покрыт крупными клубами пены, сообщил Mpravda.com представитель мэрии.

Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видно, как большой участок дороги по улице Калинина и обочины покрывают крупные клубы пены, также пена летает над дорогой и оседает на машинах. Авторы кадров пишут, что пахнет шампунем, а комментаторы шутят, что это «пенная вечеринка». В мэрии сообщали, что на месте сотрудники администрации города разбираются в причинах разлива вещества, в воздухе стоит запах химии.

«Специалисты поговорили с местными жителями, представителями местных предприятий, выяснили, что происшествие произошло ночью, но, к сожалению, свидетелей найти не удалось, источник разлива также не установлен. Городские службы замыли территорию, полностью устранили пену, сейчас там все чисто», — сказал собеседник

По его словам, ущерба городскому хозяйству нет.