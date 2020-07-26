По меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме, которое произошло в воскресенье утром, сообщает издание VnExpress.

Ранее сообщалось о девяти погибших и десятках раненых. Как заявил председатель Народного комитета района Бо-Трач Тран Куанг Ву (Tran Quang Vu), еще пять человек скончались в больнице от полученных ран, в результате общее число жертв возросло до 14.

Ранее сообщалось, что туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, авария произошла в 09.53 по местному времени (05.53 мск) в районе Бо-Трач, когда автомобиль направлялся к туристической достопримечательности. Предположительно, водитель автобуса мог потерять контроль на повороте. Издание VnExpress отмечает, что авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала, что затрудняет поисково-спасательные операции.

На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек, направлявшихся к известным пещерам для празднования 30-летия выпускного.