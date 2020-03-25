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Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не стал комментировать отказ актера Александра Домогарова сотрудничать с театром, сообщает «СтарХит».

В пресс-службе театра уточнили, что конфликта с актером со стороны театра не было.

«О том, что Домогаров прекращает с нами сотрудничать, он нас не уведомил. Спектакли с его участием стоят в афише. За все сыгранные постановки актеры получают деньги. Ни о каких изменениях в графике мы не знаем», — рассказали во МХАТе.

Также в пресс-службе добавили, что спектакли могут быть отменены только из-за пандемии коронавируса.

Сам Домогаров ранее объяснял, что разрывает отношения с театром из-за того, что якобы стал "заложником некрасивой ситуации".

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