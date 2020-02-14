В репертуаре МХАТа имени Горького нет спектаклей с нецензурной лексикой. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил представитель пресс-службы театра.

По его словам, по этой причине не могло возникнуть вопросов о разрешении или запрете на использование ненормативной лексики для актеров, передает «РИА Новости». Таким образом, в театре опровергли появившуюся в СМИ информацию.

Ранее в пятницу суд обязал руководство МХАТа имени Горького выписать актерам, подавшим иск против руководства, стимулирующие надбавки и премии по итогам 2019 года. Каждый из истцов получит моральную компенсацию в размере 3 тыс. рублей, задолженности и невыплаченные надбавки.

Как отметил представитель ответчика Федор Кириллов, тех, кто подал иск, не лишали ролей, но они не согласны с изменением концепции театра. В частности, актеры не смогли смириться с использованием на сцене ненормативной лексики.

Группа актеров подала иск против нового худрука театра Эдуарда Боякова, заявив, что не получают ролей в спектаклях. Артисты требовали признать незаконным их перевод на срочные трудовые договоры и отмену премий.

Бояков назначен художественным руководителем МХАТа имени Горького в декабре 2018 года. Татьяна Доронина, возглавлявшая театр с момента его образования, переведена на специально введенную должность президента.