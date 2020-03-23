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Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Львовской области и вступает в силу с 24 марта, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день во Львовской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

«По итогам заседания принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня», — сообщается на сайте Львовской областной администрации.

Введение режима чрезвычайной ситуации предусмотрено законом о единой системе гражданской защиты. В зависимости от степени угрозы решение о введении такого режима может приниматься местными властями или правительством, после чего создается специальная комиссия по ликвидации последствий и создаются специальные штабы.

Ранее правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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