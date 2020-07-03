Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись во Львовской области, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, авария произошла в пятницу утром.

«Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. За медицинской помощью обратились 11 человек — водитель и двое пассажирок Audi, а также восемь пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.