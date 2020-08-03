Сотрудники психиатрической больницы «Заклад» перекрыли дорогу в селе Лубяное Львовской области Украины и требуют выплаты задолженности по зарплатам, сообщило в понедельник издание «Суспільне» («Общественное»).

«Во Львовской области в селе Лубяное Николаевского района перекрывают дорогу работники психиатрической больницы «Заклад». Они требуют выплатить задолженность по зарплате. Люди 10 минут перекрывают дорогу и 10 минут пропускают машины. Начали протест в 9 утра (время совпадает с мск.). По словам участников акции, они будут ждать пока к ним не приедет представитель областной администрации», — сообщает издание.

Отмечается, что протестующие медики не получали свои зарплаты с мая.