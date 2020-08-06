Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в среду поступило сообщение от охранника одного из львовских спортивно-торговых-развлекательных центров о том, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату. На место выехали правоохранители.

«Около 19.00 (совпадает с мск) 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако охранники не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина заявил, что у него есть с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.