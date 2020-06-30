Устроивший пьяное ДТП актер Михаио Ефремов, который находится под домашним арестом, не нарушает его условия. Об этом сказал руководитель управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

По его словам, состояние здоровья Ефремова удовлетворительное. Артист все еще «очень сильно переживает о том случае». Следствие и суд дадут соответствующую оценку.

Кроме того, Мороз сообщил, что соблюдение домашнего ареста Ефремова контролируют сотрудники ФСИН. Они наблюдают за ним каждый день, устраивая личную проверку по месту нахождения под домашним арестом, а также в режиме специальной телефонной связи.

Трагедия произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на внедорожнике выехал на встречную полосу, после чего, врезался в автомобиль Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров в итоге скончался в больнице от потери крови.

Ефремова же отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.