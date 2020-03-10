Российских заключенных в 49 регионах страны привлекают к работам по сортировке и переработке мусора. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников во вторник, 10 марта.

«При поддержке Совета Федерации была организована работа по трудоустройству осужденных на таком важном направлении, как сортировка и переработка коммунально-бытовых отходов», — цитирует слова Калашникова агентство «Интерфакс».

По словам директора ФСИН, заключенные перерабатывают мусор в 49 территориальных органах России. Он отметил, что они работают как в исправительных учреждениях, так и на выводных объектах.

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что число заключенных в России сократилось в два раза в сравнении с началом 2000-х годов.