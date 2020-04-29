СПОРТ

Во Франции на фоне коронавируса разгорается футбольный скандал

15:40 29/04/2020

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Грандиозный футбольный скандал разгорается во Франции. Власти страны официально завершили сезон из-за коронавируса. Клубы категорически с этим не согласны и выдвигают ультиматум, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Французский футбол первым из ведущих европейских чемпионатов капитулировал перед коронавирусом. Премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о завершении сезона. «Крупные спортивные соревнования, где собираются более пяти тысяч человек, не будут проводиться до сентября. Таким образом, этот сезон во всех видах спорта, включая футбол, закончен», – сказал Филипп.

Заявление выглядит весьма странно, особенно на фоне предстоящих послаблений режима самоизоляции. Они начнутся 11 мая. Но французского спорта, в частности футбола, это не коснется. Позицию властей поддержала футбольная федерация страны, но не лига. Это отдельная организация, которая фактически не подчиняется правительству и рассматривает последнее решение лишь как рекомендации. Тем не менее ситуация весьма серьезная. Лига уже объявила экстренное совещание. Назревает конфликт, который явно будет набирать обороты.

Если все-таки сезон завершат, встает вопрос распределения мест в чемпионате. Есть три варианта, но при любом раскладе чемпионом страны станет ПСЖ. И тут в конфликт вступает еще одна сторона – УЕФА.

Европейский футбольный союз неоднократно озвучивал свою позицию: сезон должен быть доигран во всех лигах, пусть и при пустых трибунах. Решение по этому вопросу каждая страна должна принять до 25 мая. У Франции был еще месяц на размышления. Другой принципиальный вопрос для УЕФА – Еврокубки, где выступают два французских клуба. Плей-офф планируют доиграть в августе, но из-за запрета властей ни ПСЖ, ни «Лион» играть на родине не смогут.

Клубы, разумеется, против досрочного завершения сезона: для них это огромные финансовые потери. Именно эти аргументы они и приводят чиновникам. К примеру, убыток сильнейшего клуба страны, ПСЖ, весьма красноречив. Парижане, по самым скромным подсчетам, потеряют 215 миллионов евро – именно столько стоят телеправа и билеты на домашние матчи. Ну а если закроют дорогу в Еврокубки, то клуб может недосчитаться еще 45 миллионов. Коронавирус также ударил и по самой команде. Руководство обратилось к игрокам с предложением о сокращении зарплат в целях минимизации расходов. Футболисты ответили категорическим отказом.





Александр Бриус