Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, глава Минобороны Флоранс Парли, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, глава Минздрава Оливье Веран сохранили свои посты в новом правительстве. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

На должность главы МВД Франции назначен бывший министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.

В составе правительства сменился еще целый ряд министров. На смену Франку Риестеру, ранее занимавшему пост главы минкульта, пришла Розелин Башело. Адвокат Эрик Дюпон-Моретти назначен министром юстиции. Барбара Помпили заняла должность министра экологического перехода, на которой ранее была Элизабет Борн. В свою очередь Борн перешла на пост министра труда. Руководить министерством сельского хозяйства в новом правительстве будет Жюльен Денорманди.

Жан-Мишель Бланкер остался на посту министра национального образования молодежи и спорта. Фредерик Видаль сохранила поста министра высшего образования и инноваций.

Министром государственной службы назначена Амели де Моншален, которая ранее была госсекретарем при французском МИД. Себастьян Лекорню назначен министром заморских территорий, Жаклин Гуро – министром территорий и связей с территориальными коллективами. Официальным представителем правительства стал Габриэль Атталь.

В прошлую пятницу правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен Жан Кастекс, которому было поручено сформировать правительство.