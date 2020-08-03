Французское правосудие предъявило обвинения по статье «убийство по неосторожности» французской фармацевтической компании Sanofi в рамках расследования дела о противоэпилептическом препарате «Депакин».

Как сообщает портал France Info, связанное с лекарством расследование началось в 2016 году из-за того, что фармкомпания якобы не оповещала пациентов о том, что применение «Депакина» беременными женщинами может нести негативные эффекты для плода. В частности, у детей выявлялись различные неврологические проблемы и пороки развития, а часть беременностей и вовсе завершились прерыванием по медицинским показаниям из-за дефектов плода.

По информации портала, в феврале Sanofi в связи с этим же делом уже были предъявлены обвинения в «обмане с отягчающими обстоятельствами» и в «непреднамеренном причинении ущерба».

Согласно данным газеты Monde, следствие должно выяснить, не несет ли французская компания ответственность за смерти в период с 1990 по 2014 год четырех малышей в возрасте от нескольких недель до нескольких месяцев, чьи матери также принимали «Депакин» в период беременности.

Отмечается, что компания намерена оспорить новые обвинения.

«Депакин» — препарат, содержащий вальпроевую кислоту. Он применяется для лечения эпилепсии и некоторых психических заболеваний.