Число ряда преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество, во Франции во время карантина сократилось на 55-78% по сравнению с прошлым годом, однако возросло число жертв домашнего насилия, следует из доклада статистического ведомства министерства внутренних дел страны.

«В период с 17 марта по 10 мая 2020 года большинство зарегистрированных показателей преступлений и правонарушений резко сократились на фоне карантина, связанного с эпидемией Covid-19», — говорится в пресс-релизе МВД.

Так, количество краж без насилия, зарегистрированных в период с 17 марта по 10 мая 2020 года, уменьшилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение также было зарегистрировано в отношении грабежей и домашних краж (-70%), угона автомобилей (-63%), мошенничества и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием (-57%) и сексуального насилия (-55%).

Среди умышленных нападений и избиений людей в возрасте 15 лет и старше было зафиксировано заметное снижение за этот период (-28%).

Тем не менее, по сравнению с периодом с 17 марта по 10 мая 2019 года на 4% возросли цифры по жертвам домашнего насилия, отметило МВД.