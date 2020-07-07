Число смертей во Франции значительно увеличилось на фоне эпидемии коронавируса, однако изменения неоднородны — наиболее значительный прирост отмечается среди уроженцев Африки и Азии, свидетельствует доклад Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

«В течение санитарного кризиса, связанного с Covid-19, число смертей во Франции сильно увеличилось… В марте и апреле 2020 года общее число смертей во Франции возросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 48% для рожденных за рубежом и на 22% для рожденных во Франции», — говорится в докладе.

Там отмечается, что для наиболее значительный прирост отмечается для уроженцев Африки — +54% для выходцев из стран Магриба, +114% для рожденных в других африканских странах; и для уроженцев Азии — +91%.

«Прирост смертей был особенно велик для людей в возрасте, какого бы происхождения они ни были. Но уровень смертности был высок также и для людей младше 65 лет, рожденных за рубежом», — подчеркивают в Insee.

Вместе с тем, «в столичном регионе Франции и в регионе Гранд-Эст, наиболее сильно затронутых (коронавирусом) — прирост смертей был высок как для уроженцев Франции, так и для рожденных за рубежом».

Согласно докладу, более высокий прирост смертей в период пандемии коронавируса был зафиксирован в районах с большей плотностью населения. «Люди, родившиеся в Африке или Азии в два раза чаще населяют такой тип территорий, в частности, потому, что они живут в столичном регионе Франции», — отмечают исследователи. Также свою роль в росте уровня смертей играют и условия проживания и использование общественного транспорта. Немаловажна и профессия, поскольку выходцы из Магриба и других африканских стран чаще являются «ключевыми работниками», которые чаще контактируют с людьми — сотрудниками медучреждений, курьерами, продавцами, почтальонами, уборщиками, работниками общественного транспорта и экстренных служб.