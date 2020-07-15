Законопроект против сепаратизма будет представлен правительством Франции осенью, заявил премьер-министр Жан Кастекс.

«Проект закона против сепаратизма будет представлен на заседании Совета министров в начале учебного года», — сказал Кастекс, выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции.

Он также отметил, что борьба с радикальным исламизмом во всех формах остается одной из главных задач правительства. «Республика — это светскость как ее основная ценность…. Никакая религия, никакое направление, никакая группа не могут присвоить общественное пространство и напасть на законы республики… Надо называть вещи своими именами: борьба с радикальным исламизмом во всех его формах продолжает оставаться одной из наших главных задач», — подчеркнул глава правительства Франции.

«Нельзя больше мириться с тем, что ультрарадикальное меньшинство нападает на силы правопорядка и систематически наносит ущерб демонстрациям с их законными требованиями», — продолжил Кастекс.

В среду премьер-министр выступил с речью перед депутатами, в частности, представив детали плана по восстановлению экономики, столкнувшейся с кризисом на фоне эпидемии коронавируса.