Парламент Франции одобрил в четверг законопроект о выходе из чрезвычайного положения в области здравоохранения 11 июля, сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовала в четверг за принятие законопроекта о выходе из ЧП с возможными ограничениями до осени. По данным телеканала, законопроект был принят после того, как за него проголосовали 50 человек, против высказались 12, еще один воздержался. Отмечается, что оппозиция выступала против законопроекта, так как, по ее мнению, законопроект, по сути, продлевает режим ЧП.

Закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 мара. Этот режим был введен на два месяца — до 24 мая. Позже чрезвычайное положение во Франции было продлено до 10 июля.