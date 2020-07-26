Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о том, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.

«Я также подписал приказ, опубликованный в эту субботу, согласно которому любой человек с сегодняшнего дня может сдать полностью возмещаемый ПЦР-тест без необходимости предъявлять указание врача или уважительную причину и без наличия симптомов», — заявил Веран в интервью изданию Parisien.

Министр также выразил обеспокоенность возрастающим число заражений, однако заявил, что о второй волне еще рано говорить.

«В настоящее время мы не можем говорить о второй волне. Но одно можно сказать наверняка: в течение нескольких дней мы видели, что число положительных случаев резко возрастает после того, как оно снижалось в течение тринадцати недель. Сегодня оно достигло того же уровня, что и во время отмены карантина», — заявил Веран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

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