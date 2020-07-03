Специалисты Национального института превентивных археологических исследований обнаружили неизвестные захоронения во Франции. Это случилось при проведении раскопок в некрополе города Отен, который находится на юго-западе от Дижона.

Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый. Причем, он не пропускает воздух. Поэтому он оставался герметично закрытым на протяжении многих лет.

По данным экспертов, возраст захоронения составляет примерно 1500 лет. Ученые намерены открыть его. По их мнению, внутри могут быть хорошо сохранившиеся ритуальные предметы, а также одежда погребенного, сообщается на сайте Inrap.

Археологи предполагают, что могли наткнуться на могилу Аматора. Это первый епископ Отена.