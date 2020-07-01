Жандармы французского департамента Восточные Пиренеи отправились на вызов, связанный с присутствием на берегу пантеры, однако, прибыв на место, они обнаружили плюшевую игрушку вместо настоящего хищника.

О курьезе, который произошел во вторник, 30 июня, стражи порядка рассказали на странице в сети Facebook.

«Во вторник, 30 июня, около 15.35 (16.35 мск) бригада жандармерии зафиксировала сообщения о вероятном присутствии пантеры на берегу реки, около водоема. Не теряя времени, на место отправился экипаж», — говорится в сообщении.

Прибывшие на берег правоохранители «благодаря отличному знанию местности и местной фауны» быстро провели расследование.

«Дикое животное, о котором поступали сообщения, было быстро обнаружено. С жандармами оно вело себя покладисто — тем не пришлось применять спецсредства для нейтрализации (хищника — ред.). Приложенная фотография свидетельствует о том, что ситуация была взята под контроль», — рассказывают стражи порядка.

На снимке изображен служебный автомобиль, рядом с которым стоят два жандарма. Между ними на капоте, занимая почти все пространство и вытянув вперед лапы, лежит большая игрушечная пантера.

В сообщении также говорится, что «владелец животного — или игрушки — может связаться с местным подразделением жандармов».