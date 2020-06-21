Жертвами коронавируса нового типа во Франции за сутки стали семь человек, в целом скончались 29 640 заболевших, сообщает санитарное агентство Santé publique.

Отмечается, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 284 и достигло 160 377. При этом накануне власти сообщили о 641 новом случае.

В больницах находятся 9823 заболевших, из них 715 — в реанимации, добавили медики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.