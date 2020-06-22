Двадцать три человека скончались от коронавируса за сутки в больницах Франции, общее число жертв превышает 29,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник.

В воскресенье сообщалось о 29 640 умерших от коронавирусной инфекции COVID-19.

«С начала эпидемии во Франции скончались 29 663 человека, из них 19 206 умерли в больницах», — говорится в коммюнике.

Данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 23 июня.

В больницах находятся 9693 человека. За последние сутки были госпитализированы 142 пациента. В реанимации остаётся 701 человек, за последние 24 часа туда поступили 16 больных. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации сократилось на 26 по сравнению с прошлой пятницей.

С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 104 тысячи человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 74,6 тысячи человек, отмечает министерство.