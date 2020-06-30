Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,8 тысячи, в больницах остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.

«С начала эпидемии во Франции скончались 29 843 человека, из них 19 346 умерли в больницах, 10 497 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в коммюнике.

В больницах остаются 8536 заразившихся коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы 152 человека. В реанимации находятся 602 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 8 пациентов. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с понедельником.

Всего с начала эпидемии 104,6 тысячи человек были госпитализированы с COVID-19, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Домой после выздоровления вернулись более 76,2 тысячи человек.