На востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 13 человек, сообщает префектура департамента Сона и Луара.

Инцидент произошел в районе полуночи в небольшой коммуне Вензель. Автомобиль наехал на людей, стоявших у одного из баров. Как выяснилось, водитель был пьян, его задержали. На месте происшествия работали пожарные, спасатели и жандармы.

🔴 Vinzelles. Une voiture recule dans la foule : 11 personnes blessées https://t.co/TeaCOkHajg pic.twitter.com/0rZzZNVijh — Le Journal de Saône-et-Loire (@lejsl) August 1, 2020

"Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает. Всех этих людей доставили в больничный центр", — говорится в сообщении префектуры.

По данным местного издания Journal de Saone-et-Loire, в баре My Beers вечером проходила вечеринка. Один из посетителей покинул здание, после чего сел в машину и дал задний ход, врезавшись в людей. После этого он попытался скрыться. Другое издание, Creusot Infos, добавляет, что в тот момент, когда машина въехала в толпу, у бара находилось 200-300 человек.