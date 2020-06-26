Департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19.

«Департамент бизнеса и профессионального регулирования немедленно приостанавливает потребление алкоголя в барах по всему штату», — написал глава ведомства Челси Бишерс в Twitter.

Решение последовало вскоре после того, как мэры некоторых городов в штате заявили о прекращении продажи алкоголя в барах из-за новой вспышки заболевания.

В понедельник по той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса.

Флорида и Техас являются одними из наиболее густонаселенных штатов в США.