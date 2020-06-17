Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева госпитализирован после ДТП, которое он устроил под действием алкоголя — об этом сообщает Mash. По информации телеграм-канала, 26-летнего Игоря увезли в больницу прямо из отделения полиции.

Life Shot публикует видео с тетей молодого лихача, которая приехала к нему в полицию. Женщина заявила, что у племянника подозрение на сотрясение мозга. Также она добавила, что наказание за ДТП предстоит выбрать суду, потому перспективы молодого человека она прокомментировать не может.

«Он взрослый парень … Что натворил, за то и будет отвечать», — сказала родственница.

Ранее сообщалось, что Ишаев-младший на своем Porsche разбил чужой автомобиль (по другим данным, два автомобиля) на улице 1905 года в Москве. СМИ сообщали, что в крови предполагаемого виновника ДТП было найдено 0,7 промилле.

РЕН сообщает, что еще в 2019 году Ишаев-младший был лишен права управления автомобилем и сегодня за рулем он был без водительского удостоверения.

По имеющимся данным, больше никто не пострадал. В полиции пока не комментировали сообщения о происшествии.

Три года назад Игорь Ишаев спровоцировал ДТП на АД.