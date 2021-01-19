Как рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили, сердечно-сосудистые заболевания, которые стабильно являются главной причиной смертности во всем мире, все чаще встречаются у молодых людей.

сердце

Риск развития аритмии растет каждый год, и в особой зоне риска находятся пациенты с осложнениями, как приобретенными, так и наследственными.

При каких состояниях повышается вероятность внезапной остановки сердца? Речь идет о гипертонии, лишнем весе, атеросклерозе или инфаркте, когда электрическая активность сердца нарушается. Кроме того, может резко упасть давление, и человек теряет сознание.

Как избежать таких ситуаций? По словам кардиолога, после 30 лет необходимо регулярно обследовать сердце и внимательно следить за своим состоянием, особенно если в роду есть сердечники.

Сердечный приступ — тяжёлое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы с развитием ишемии и некроза участка этой мышцы. Некроз сердечной мышцы называется инфарктом миокарда.

Ранее сообщалось, что накопление кальция в брюшной аорте — признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта. Он может накапливаться в сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной приступов.