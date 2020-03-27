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Внешнее освещение Кремля будет выключено в субботу, 28 марта, в рамках глобальной экологической акции «Час Земли», сообщает пресс-служба.

Как отмечается, отключение произойдёт с 20:30 до 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Останкинская телебашня примет участие в акции.

«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), её цель — формирование ответственного отношения к окружающей среде. Участники в одно и то же время отключают на один час свет и бытовые электроприборы.

Московский Кремль участвует в акции с 2013 года.

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