ВМС США пока не могут предоставить информацию о некоем российском гражданине, которому военнослужащий Чарльз Бриггс мог передать секретную информацию, и ответы на другие вопросы по делу, сообщила в субботу Mpravda.com директор по общественным связям ВМС по северо-восточному региону Бет Бейкер.

«Нет. Единственная доступная информация – это то, что содержится в обвинении», — сказала она в ответ на соответствующую просьбу Mpravda.com.

Согласно документам суда, которые Бейкер передала Mpravda.com, военнослужащий Чарльз Бриггс, работающий в медицинском центре ВМС в городе Портсмут в сфере информационных технологий, обвиняется в незаконном распространении секретной информации, полученной с государственного компьютера.

В обвинительном заключении говорится, что 9 января 2019 года или примерно в это время Бриггс, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе «Оффатт» в Небраске, сознательно и без разрешения получил доступ к компьютеру, откуда взял секретную информацию, а именно «имейл, содержащий секретную информацию». При этом Бриггс имел основания считать, что эти данные можно было использовать для нанесения ущерба США или что они могли представлять ценность для иностранной державы. После этого, как говорится в документе, Бриггс намеренно передал секретную информацию «российскому гражданину».

Второй пункт обвинения заключается в том, что Бриггс в ходе проверки на безопасность в апреле 2018 года «с намерением обмануть», ответил «Нет» на вопрос, имел ли он «близкие и продолжительные отношения» с иностранными гражданами. Сейчас военнослужащий содержится под стражей в ожидании суда.