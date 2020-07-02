Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо сообщил об изъятии в международных водах неподалеку от Панамы рекордной в этом году партии хлоргидрата кокаина массой около 7,5 тонн.

«В ходе совместной операции военно-морских сил и полиции страны в координации с властями США были изъяты более 7,5 тонн хлоргидрата кокаина на судне под флагом Колумбии близ Панамы», — сказал он в видеообращении в Twitter.

Otro golpe de la @PoliciaColombia y la @ArmadaColombia al narcotráfico gracias a la incautación, en coordinación con autoridades de EE.UU., de 7,5 toneladas de cocaína en aguas internacionales. ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/f3kCp2FgVR — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) July 1, 2020

Стоимость изъятой партии на международном рынке оценивается в 286 миллионов долларов. По словам министра, партия наркотика, смешанного со стройматериалами, принадлежала мексиканской группировке «Клан Залива» и направлялась из колумбийской Картахены в панамский порт Колон.

Месяцем ранее национальная полиция Колумбии сообщала об изъятии в порту Буэнавентура груза кокаина массой 5 тонн, направлявшегося в Турцию. Это две крупнейшие изъятые в этом году партии общей стоимостью свыше полумиллиарда долларов США.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотреугольнике», в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.