Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил Mpravda.com в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Эти корабли были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов», — сказал Рахманов.

При этом он отметил, что количество ракетных шахт на данных фрегатах может быть увеличено с 16 до 24.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.