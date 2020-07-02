Могли ли вы себе представить когда-нибудь, что Пенсионный фонд может ошибиться в вашу пользу? Если не могли, то зря. Потому что 1 июля какой-то рядовой сбой в системе осыпал одного из россиян денежными выплатами, как из рога изобилия — на двоих детей ему начислили 80 тысяч рублей. Сидеть бы этому счастливому отцу и помалкивать, да куда там. Тут же семейство стало делиться своей радостью в соцсетях.

1 июля практически всем россиянам, кто ранее оформил и успел получить в июне на ребенка по 10 тысяч рублей, были перечислены аналогичные выплаты. Как и обещал президент, они пришли автоматом, поскольку Пенсионный фонд теперь уже располагает полными сведениями, кому и что положено. Всю необходимую информацию на каждую семью с ребенком он получил в первом потоке.

И если тогда, в июне, некоторые граждане жаловались в основном на то, что не получили денег, то вторая волна принесла настоящий сюрприз. «Пенсионный сошел с ума! Мне уже 4 раза детские зачислили. Пришло 4 раза по 20 тысяч. Детей двое!», — поделился новостью житель города Жуковского. «Придется наверстывать!» — стали шутить в комментариях. «Ах вот где мои две недоплаты!», «Снимай скорее!» и так далее.

Хвастовство отца семейства не укрылось и от бдительного ока самого Пенсионного фонда. Ведомство устанавливает личность счастливчика, и если его пост не окажется фейком, будет разбираться в причинах сбоя.