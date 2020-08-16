Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза (ЕС) отменить ограничения на въезд для жителей государств, которых пока нет в «зеленом списке», в случае если эти люди состоят в отношениях с гражданином ЕС. Об этом сообщают «Известия».

«Представители Еврокомиссии неоднократно выступали за их снятие для партнеров наших граждан из третьих стран», — сообщили в Еврокомиссии. Там указали, что сейчас идет работа над деталями такой инициативы.

Германия уже выразила готовность пустить влюбленных в граждан ФРГ россиян. По словам главы МИД Хорста Зеехофера, с 10 августа влюбленные смогут посетить страну, однако для этого придется собрать внушительный пакет документов.

Пакет документов включает приглашение от партнера, проживающего в ФРГ, двойное заявление о действительности отношений, а также доказательства предыдущих встреч в Германии или за рубежом, например, билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле.

Также отмечается, что кроме ФРГ данной проблемой заинтересовались Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария. Однако на вопрос издания о том, какие страны еще рассматривают такую возможность, предоставить ответ в Еврокомиссии не смогли.

Ранее сообщалось, что Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии. При этом в России к началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно лишь ограниченному перечню лиц.