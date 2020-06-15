Гибелью троих человек закончилось страшное ДТП в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Водитель седана вылетел на встречку и столкнулся с фурой, в результате аварии он сам и двое подростков, находившихся в его автомашине, скончались.

Как стало известно «, авария произошла вечером 14 июня. Накануне трагедии 24 летний Кирилл (все имена изменены) поссорился с сожительницей и приехал навестить своего отца-инвалида, проживающего в коммунальной квартире. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, после операции он практически не выходит из дома и даже отдал сыну свою машину ВАЗ 2115, так как сам управлять уже не мог. По словам соседей, несмотря на то, что Кирилл был за рулем, он немного выпил, чтобы снять стресс после конфликта. Мужчина не в первый раз так поступал.

В это же время к соседке по коммуналке зашел ее 16-летний внук Егор со своей одноклассницей Ириной. Парень проживает с родителями неподалеку и часто приходит в гости к пенсионерке. Егор знаком с Кириллом с самого детства, однако дружеских отношений между ними не было. Ближе к ночи Кирилл предложил подросткам прокатиться на машине.

По словам близких Егора, они всегда пытались оградить сына от общения с Кириллом. Мужчина был судим ранее, водил сомнительные знакомства и лишь совсем недавно взялся за ум, устроился на работу в литейный цех. Видимо, юноша просто постеснялся в присутствии подруги отказаться от предложения сесть в машину.

На 213-м км автодороги А-108 Кирилл не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где двигался большегруз «Скания». Водитель фуры, 42-летний житель Кировской области, не успел уйти от столкновения. В результате ДТП Кирилл вместе с Егором и Ириной скончались на месте.

У Кирилла остались гражданская жена и маленький сын.