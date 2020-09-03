Сокращение длительности рабочей недели требует серьезных экономических расчетов. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, заявил сенатор Александр Варфоломеев.

В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.

Сегодня Варфоломеев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике, высказал мнение, что идея о сокращении рабочей недели до четырех дней требует серьезных экономических расчетов.

«Поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей», — объяснил он.

В июне депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — небольшой шаг в направлении четырехдневной рабочей недели, потому что граждане России поняли, что дома работа выполняется проще, быстрее и лучше.