Власти Забайкалья готовы отменить запрет на продажу алкоголя в случае снижения уровня преступности в регионе. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края в пятницу, 3 апреля.

«Отмена будет только в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите, а особенно в алкоточках, отсутствия других угроз и негативных последствий, провоцируемых употреблением алкоголя», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что региональное правительство не допустит «пьяного пира во время чумы» и «циничных заработков» на здоровье людей.

«Будут приняты все необходимые, самые жесткие ограничительные меры и наказания для безусловного обеспечения нормального порядка и жизнеобеспечения», — отмечается в сообщении.

2 апреля власти Забайкалья ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя из-за многочисленных нарушений гражданами предписанного режима самоизоляции.

Позднее стало известно, что запрет будет снят 6 апреля, однако в регионе введут дополнительные ограничения по продаже спиртного.

По данным на 3 апреля, в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4149 человек, выздоровел 281 пациент.

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