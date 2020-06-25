В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает Travel and Leisure.

От столицы Литвы до морского побережья – три часа езды, но власти города решили дать возможность жителям в период пандемии и ограничений почувствовать себя на курорте.

С 23 июня чиновники превратили площадь Лукишкес, самую большую в городе, в пляж — с песком, деревянными дорожками, шезлонгами, спасательной вышкой и кабинками для переодевания. «Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним», — сказал мэр Ремигиюс Шимашиус.

На пляже посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Там можно не только загорать, но и играть в волейбол, а затем отправиться в кафе на соседних улочках. Для лучшего эффекта на площади установили большой экран: днем там транслируют волны и расслабляющие звуки, а вечером показывают фильмы и концерты.