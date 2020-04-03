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Возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется автоматически через единый портал госуслуг, обращаться за ним в больницу не нужно, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

«Минкомсвязь России сообщает, что всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов», — информирует ведомство.

После возвращения на Родину перед прохождением пограничного контроля все граждане РФ заполняют форму на портале госуслуг, в которой указывается место работы или учебы, а также адрес, по которому они будут находиться во время карантина, также заявители подтверждают согласие на получение больничного, отмечают в ведомстве.

Затем информация передается в Фонд социального страхования России, который после ее проверки и подтверждения загружает электронный больничный в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

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