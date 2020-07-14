Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.

Об этом решении объявила федеральный судья Эллисон Берроу в Бостоне в начале заседания, где должны были заслушать аргументы сторон в деле — Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса оспаривали распоряжение администрации США. Ранее в суд с аналогичными претензиями обратились восемнадцать штатов и столичный округ Колумбия.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала, чтобы иностранцы по студенческой визе учились в Соединенных Штатах очно либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии COVID-19.