Американская администрация изучает вопрос создания собственной цифровой валюты, окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил в среду заместитель министра финансов США Джастин Музинич, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Его спросили, есть ли у правительства США планы по созданию собственной цифровой валюты.

«На данный момент мы изучаем этот вопрос, этим занимаются ФРС (Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка — прим. ТАСС) и Минфин», — отметил Музинич.

Он пояснил, что ФРС создала свою рабочую группу по изучению вопросов создания американской цифровой валюты. «Короткий ответ заключается в том, что на данный момент нет окончательного решения», — добавил заместитель министра. По его словам, наравне с эффективностью и преимуществами с точки зрения затрат, существуют опасения по поводу безопасности, финансовой стабильности и конфиденциальности в рамках введения в стране цифровой валюты.