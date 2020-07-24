Власти США подали в суд жалобу о взыскании 2,3 миллиона долларов с четырех компаний, которые, по их мнению, были причастны к отмыванию долларов в интересах находящихся под санкциями банков КНДР, говорится на сайте минюста США.

«Четыре компании предположительно были частью схемы отмывания платежей, адресованных организациям, против которых впоследствии были введены санкции, в частности это: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), в отношении которой министерство финансов ввело санкции за закупку российских нефтепродуктов для Северной Кореи», — сказано в документе.

Еще одна организация — Dandong Zhicheng, которая оказалась под санкциями за закупки угля у Северной Кореи, его продажу и потом покупку товаров для КНДР, «включая ядерные и ракетные компоненты». Также в списке «многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР», который США подвели под санкции за содействие транзакциям в интересах «игроков, связанных с сетью распространения Северной Кореи».

По мнению обвинителей, использование этих четырех компаний позволяло северокорейским банкам обходить санкции.