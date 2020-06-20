Правительство США будет добиваться, чтобы экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не получил доход от своей книги, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Правительство намерено добиваться, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении) и чтобы гарантировать, что он не получит доход от своего постыдного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность», — говорится в ее заявлении, распространенном Белым домом.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.