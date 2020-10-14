Власти большинства стран к концу 2020 года договорятся о едином налогообложении цифровых гигантов (Google, Facebook и другие), которым ранее удавалось снижать налоговую нагрузку, регистрируясь в странах с низкими ставками. Об этом пишет «Коммерсант».

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработали концепцию, по которой прибыль таких компаний начнут привязывать к стране ее получения и будет введен «глобальный минимум» обложения прибыли.

Новые меры должны коснуться компаний с выручкой более 750 миллионов долларов, получающих значительную часть доходов от продажи нематериальных товаров (это интернет-гиганты, крупные онлайн-кинотеатры, поставщики фильмов и сериалов типа Netflix).

Ориентиром для ОЭСР стал рост сборов налога на прибыль корпораций на 50–80 миллиардов долларов. В организации рассчитывают, что благодаря нововведениям перетоки прибыли цифровых гигантов из низконалоговых юрисдикций в другие страны составят около ста миллиардов долларов.

Глава департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон Гребенчук предупредил, что изменения коснутся и российских компаний, которые оказывают услуги иностранным пользователям.

Как сообщал «Рамблер», перед ОЭСР ранее поставили задачу объединить нации для выработки единого международного подхода к цифровому налогообложению. Сейчас доказать гражданство клиентов цифровых гигантов и добиться выплаты налога на прибыль в бюджет государств пока сложно.

Эта работа усложнилась, в том числе из-за США, решивших выйти из переговоров: Вашингтон считает, что налоги созданных в США цифровых гигантов должны поступать в американскую казну.

ОЭСР предупредила, что странам необходимо как можно скорее заключить единое соглашение, иначе они рискуют нанести новый удар мировой экономике. В организации считают, что отсутствие решения, принятого на основе консенсуса, приведет к распространению односторонних налогов на цифровые услуги и увеличению вредных налоговых и торговых споров.