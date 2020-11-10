В законопроект об особенностях дистанционной работы внесены поправки. Органам государственной власти и местного самоуправления дали право переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайных обстоятельствах. Текст документа попал в распоряжение издания «ТАСС».

В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств.

Согласие сотрудников на перевод не требуется, но работодатель должен создать условия для труда персонала.

Необходимо обеспечить весь штат дистанционным оборудованием и программно-техническими средствами, либо компенсировать работнику затраты на содержание принадлежащей ему техники.

Временный перевод на дистанционную работу никак не отразится на трудовом договоре. После окончания действия чрезвычайного обстоятельства сотруднику должны предоставить прежнюю работу, а он в свою очередь обязан приступить к выполнению привычных обязанностей.

Ранее сообщалось, что документ примут до конца ноября, планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года. Законопроект о регулировании дистанционной работы утвердили 21 июля. В нем прописаны нормы, касающиеся работы и отдыха сотрудников по удаленке, а также порядок взаимодействия работодателя и работника.