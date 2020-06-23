Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате землетрясения угрозы цунами нет.

«Согласно информации министерства гражданской защиты и национального координатора, вероятности возникновения цунами нет», — заявил губернатор Оахаки в интервью Canal 6.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, там нанесен ущерб ряду зданий.

Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.