Минздрав Саратовской области поручил подведомственному предприятию «Саратовский аптечный склад» проработать вопрос закупки парацетамола на фоне сообщений в Telegram-каналах о дефиците этого препарата в регионах из-за коронавируса. Об этом 31 марта сообщил первый замглавы ведомства Станислав Шувалов.

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