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Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге носит обязательный характер для граждан старше 65 лет, а остальным жителям рекомендовано его соблюдать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города Александра Беглова.

30 марта губернатор подписал постановление об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса нового типа. В пресс-службе уточнили, что Беглов также внес дополнения в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусу".

В документе говорится, что россиянам до 65 лет, проживающим в городе, рекомендуется не покидать места проживания до 5 апреля. Исключениями являются: обращение за срочной медицинской помощью, походы в ближайший магазин, поездки на работу, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора.

Также всем гражданам необходимо соблюдать на улицах дистанцию друг с другом не менее 1,5 метра.

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