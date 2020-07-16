Власти Руанды рассказали о правилах отдыха для туристов после пандемии, сообщает Travel and Leisure.

Одна из наиболее популярных у путешественников африканских стран планирует открыть границы для иностранных гостей 1 августа. Авиасообщение с другими государствами было остановлено в середине марта, когда увеличивалось число заболевших COVID-19. В итоге от коронавируса в стране пострадали всего две тысячи человек.

В ближайшие недели отели, кафе, экскурсоводы ждут возвращения туристов. Туда едут в основном любители дикой природы. Они отправляются в Национальный парк Вулканов, Лесной парк Ньюнгве, на озеро Киву и территории, заселенные горными гориллами.

Все пассажиры должны будут предъявить результаты отрицательного теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия в Руанду. Затем гости сдадут второй тест, результаты которого будут получены в течение 24 часов. Эти «карантинные» сутки путешественникам придется провести в одном из специальных отелей. И только после двух отрицательных ответов туристы смогут начать оп-настоящему отдыхать.